Pool teed abieluranda saab käia arvutist lahkumata

Kristina Lill märkis, et e-avalduste võimaldamisel on nii plusse kui ka miinuseid. Hea on see, et paaridel on nii mugavam. Veebis täidetav avaldus on lihtne ja arusaadav. E-avaldust on võimalik teha siis, kui kõik andmed rahvastikuregistris on korrektsed ja võimaldavad abielluda.