Laupäeval, 28. jaanuaril kell 11.30 algaval teisel võistluskontserdil, kus osalevad IV-VI klasside lauljad, on osalemas Türi põhikooli õpilane Roosi Põllu. Tema juhendajad on Tea Saar ja Ele Millistfer. Selles vanuserühmas on osalejaid 18. Samal päeval kell 17. 30 algab kolmas võistluskontsert, kus osalevad X-XII klasside lauljad. Selles vanuserühmas, kus osalejaid kokku 22, on Järvamaa lauljaid kaks: Keitlin Jüristo (juhendaja Teele Tali) ja Oliver Veimer (juhendaja Hedi-Kai Pai).