Jaak Madison: Riigikogu valimiste olulisim teema majanduspoliitikas on energeetika

Kuid nende valimiste vaieldamatult enim majanduslikult mõjutavaks küsimuseks kujuneb energiapoliitika, millel on mõju ka laiemalt sotsiaalselt ja majanduslikult. Siin on tekkinud selgelt kaks vastanduvat poolt. Ühed (Reformierakond, sotsiaaldemokraadid, Eesti 200) lubavad utoopilist rohepööret ja seda, et Eesti läheb aastaks 2030 (seitsme aasta pärast!) üle üksnes taastuvenergiale (päike ja tuul). Teise leeri, mida veab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (osaliselt nõustub meiega ka Isamaa), sõnum on, et Eesti inimestele ja ettevõtjatele on selgelt odavaim viis saada energiat väärindada Eestile kuuluvat rahvuslikku rikkust nimetusega põlevkivi. Keegi ei kahtlegi, et ühel hetkel tuleb ka põlevkivist loobuda, kuid rääkides ressursi lõppemise ohust, siis räägime vähemalt 50aastasest perioodist.