Türil saab teada kogu tõe tervislikust toitumisest

Ele Fitnessi treener Ele Metsalu ütles, et panid koos Türi treeneri Deivi Šadeikoga seljad kokku ja kutsusid oma Türi treeningrühmade naistele toitumisest rääkima õppejõu ja pikaaegse treeneri Siim Kelneri. "Ehkki mõte sai alguse treenijatest, ootame tegelikult kuulama ka kõiki teisi, kes omal käel toitumisharjumuste ümberkujundamisega hakkama ei saa või ei tea, millest alustada," rääkis ta.

Metsalu märkis, et treeningute mõju tõhustamiseks, tuleb selgeks teha ka toitumise põhitõed. "Ilma selleta ei saavutata soovitud tulemusi. Toitumine on meie tervise ABC, tahame me seda või mitte," sõnas ta.