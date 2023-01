Haigla mõjukusest ja peaarsti otsustest sõltub rahva tervis

Teadmine, et elus on kõik seotud, ei üllata vist kedagi. Aga seda, et 2003. aastal sotsiaalministeeriumi abiministrina peetud võitlus üldhaiglate säilimise eest päädib sellega, et kaks aastakümmet hiljem juhib ta ise üht iseseisvana alles jäänud üldhaiglat, poleks Külvar Mand osanud küll ette näha. Ja seda oma sünnilinnas Paides.