Järvamaa juurtega muusik pani kokku Marju Kuudi kaverite plaadi

"Täna on eriline päev! Paljud teist on kuulnud, et minu vaimustus Marju Marynel Kuudist on üüratu. Temast kui muusikust ja Marynist endast. Ta on kindlasti üks mind enim mõjutanud muusik. Ja mitte ainult oma muusikaga, vaid ka sellega, kuidas ta mõtleb muusikast. Ta elab muusika jaoks! Muusika ise ongi kõige olulisem - mitte ükski väline mõjutaja ega pürgimine teiste väärtuste (kasvõi materiaalsete) poole. Ja see on üks osa temast, millest olen leidnud tuge ja inspiratsiooni. Seda, mida Maryn ja tema muusika on minu jaoks pakkunud, on raske sõnadesse panna," kirjutab Haldi Välimäe oma Facebooki lehel. "Pöördusin mitmete muusikute poole küsimusega, kas nad oleksid nõus osalema kogumiku loomises ja minu suureks rõõmuks tuli palju positiivseid vastuseid."