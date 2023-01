Eelmisel sügisel avatud laenutusplatvorm kogub populaarsust

Raamatukoguaastal teoks saanud laenutusplatvorm MIRKO võimaldab pääsu kirjanduse juurde ilma, et peab raamatukogusse teosele järele minema. Eelkõige on laenutusplatvorm abiks juhul, kui raamatukapp jääb kaugele või ei saa raamatukokku minna selle lahti­olekuaegadel.

Üle-eestilise raamatute laenutusplatvormiga on ühinenud ka Järvamaa keskraamatukogu. Keskraamatukogu vanembibliograafi Mari Aroldi ütlust mööda on laenutusplatvormilt tellida mugav ja see on lugemist kindlasti hoogustanud.