Maakonna terviseedendus vajab eestvedajat

Sihtasutuse juht Siret Pihelgas ütles, et terviseedenduse ülesandeid on maakonda juurde tulnud ning tulemas veelgi, eriti, mis puudutab tervisekassa poolt tulevaid suuniseid. "Tegemist on väga olulise valdkonnaga maakonna arengus, mis vajaks täit pühendumist. Tööpõld on väga lai," sõnas ta.