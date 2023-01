Jürgen Ligi: energeetikast, hindadest rahvuse kestmisest

Ta on oma mõjutustegevuseks kokku ostnud lääne poliitikuid ja parteisid, kellest kommunistide kõrval on edukas olnud rahvuspopulistidega. Nood räägivad talle sobivalt suveräänsusest ja kiruvad Euroopa Liitu, sekka NATOtki, mis on nagu tellitult liitlaste killustamine ja üksindus Moskvaga suhetes. Ukraina saatus tulenebki just üksi jäämisest ja seal on seetõttu põhjust rääkida terve rahvuse hävitamise katsest. Europarlamendis on Putinil mõlema partei, nii kommunistide kui ka «rahvuskonservatiivide» hääled.