Siseminister ja päästeameti juhid tutvustasid varjumiskohtade loomise põhimõtteid

Läänemets märkis, et kriteeriumidele vastavate varjumiskohtade vajadus on kerkinud tervalt esile seoses Ukraina sõjaga, kuigi siseministeerium ja päästeamet on juhtinud tähelepanu ohuolukorras varjumise vajalikkusele palju varem. Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu sõnas, et varjumiskohtade loomise võimaluste vastu on viimasel ajal tundnud suurt huvi nii asutused kui ka korterühistud.