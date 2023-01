GALERII ⟩ Ajaloo suurim talvekutse viis ajateenistusse paarkümmend järvalast

Türi noormeest Mauno Allikut (19) oli märga, tuulist ja lörtsist ilma trotsides saatma tulnud kogu pere, isegi vanaema. «Ega ma eriti viitsi minna, kodus on parem, aga pole hullu. Ema on rohkem närvis kui ma ise,» ütles ta. «Ma ei karda midagi, seda enam, et sõbrad on ees.» Allik on varem läbi teinud ka riigikaitselaagri Nurmsis. Teda ootab ees ajateenistus Paldiskis.