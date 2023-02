Paides läheb taas mudelautodega kihutamiseks

Võistluste korraldajaks on Paide mudeliring. „Nagu ka eelmisel aastal pannakse ka seekord maha Eesti ja ilmselt ka lähiriikide suurim võistlusrada,” ütles mudeliringi eestvedaja Tarmo Alt. „Võistlema on oodata kogu Eesti paremikku. Eesti paremikus on ka kaks Järvamaa noormeest- Randolf Alt ja Markus Ubaleht on oma sõidutasemega pidevalt A-finaalides ja poodiumikohtadel.”

Võistlusraja on seekord planeerinud Randolf Alt. „Paide mudeliring ja paljud toetajad on kõvasti panustanud, et võistluste tase saaks olema taas uues kvaliteedis,” kinnitas Tarmo Alt. „Loomulikult ootame 4. veebruaril spordihall hulgaliselt pealtvaatajaid, sest nii on võimalus näha sedavõrd kõrgtasemelist võidusõitu ja ka automudelismi köögipoolt. Sissepääs on kõigile tasuta.” (JT)