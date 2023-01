Roosna-Alliku kooli seitsmendike lillekasvatus tõi konkursivõidu ja toreda kingituse

Konkursi auhinnaks oli kasvuhoone. Kooli noorsootööjuht Laura Kapp ütles, et kasvuhoone kasutamise üle otsustavad selle võitjad. "Sügisel rajasid meie kooli õpilased kooli juurde kompostikastid. Kasvuhoone lisandudes on head tingimused uuteks taimekasvatusprojektideks olemas. Kooliperel on rind uhkusest kummis," oli Kapp rõõmus.