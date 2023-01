Paide Linnameeskond sai täiendust mere tagant ja pealinnast

Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams ütles, et Kelderi tegemistel hoiti silma peal pikema perioodi vältel. “Mul on hea meel, et temaga kokkuleppele jõudsime,” avaldas Kams Kelderi kohta, kes treenis Paide meeskonnaga juba jaanuari algusest. “Meie juures prooviperioodil viibides näitas ta just seda, mida ootasime: oma tugevusi ja häid omadusi kaitsemängus, mis annavad meile juurde nii vajaliku lisakäigu.”