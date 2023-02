Osakonnajuhi kabinet on jätkuvalt tühi

Kuigi Järva Teataja on korduvalt kirjutanud sellest, et Türi vallavalitus otsis sobivat kandidaati majandusosakonnajuhi kohale ning veel hiljaaegu oli komisjoni hinnangul sobivaimaks tunnistatud kandidaat kohe – kohe töölepingule allkirja kirjutamas, on käesoleva nädala seisuga Türi valla kodulehe andmetel see ametikoht jätkuvalt täitmata.