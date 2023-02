Stipendiumi väljaandmiseks sõlmitakse Hea Tahte lepe

Kogukonnafondi eestvedaja Valev Väljaots ütles, et leppega oodatakse ühinema kõiki osapooli, kes soovivad toetada stipendiumi väljaandmist. "Stipendiumi eesmärk on tunnustada Järvamaale tööle asunud noori oma ala asjatundjaid ning väärtustada erinevaid ameteid," selgitas ta.

Väljaots märkis, et Järvamaa kogukonnafond annab noore spetsialisti stipendiumi välja kuueteistkümnendat korda ning selle on varasemalt saanud 31 noort. Stipendiumi suurus on 600 eurot.