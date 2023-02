Paide linn osaleb Koeru hooldekeskuse omandamises

Sotsiaalministeerium on soovinud asutajaliikmena sihtasutuse opereerimise lõpetada ning anda kogu tegevus ja varad üle Järvamaa omavalitsustele. Teema on olnud aktuaalne juba aastaid, kuid seni pole jõutud kindlate sammudeni.

Paide linnapea Kulno Klein tõi välja nagu eelmiselgi istungil, kus teema oli arutusel infopunktina, et et ministeerium on jõudnud kindlale veendumusele, et Koeru hooldekeskuse üleandmine tuleb ära otsustada aasta esimeses kvartalis, et asutust saaks üle anda selle aasta jooksul.