Paide vajab hädasti uut perearsti

Paide Vee perearstikeskuse perearst Ingrid Alt ütles, et mure on väga tõsine, sest juba enne Ülle Trummi lahkumist oli Paide perearstikeskuses üks perearstikoht täitmata. «Kui nüüd veel teinegi lisandub, on asi väga halb,» sõnas ta.

Alt märkis, et ajutiselt asendab nimistut Ilme Last, kuid teada on, et seda täielikult üle võtta ta ei saaks, sest oma nimistutes on juba palju inimesi kirjas. Ülle Trummi nimistus on veel arvel ligi 1300 inimest.