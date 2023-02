GALERII ⟩ Parimad automudelistid kihutavad Paides Eesti pikimal võistlusrajal

Võistlustel osaleb Eesti paremik. Ringi juhendaja ning võistluste korraldaja Tarmo Alti sõnul on Paide mudeliring ja paljud toetajad kõvasti panustanud, et võistluste tase oleks uues kvaliteedis. "Paides on võimalus näha nii kõrgtasemelist võidusõitu kui ka automudelismi köögipoolt, nii et ootame hulgaliselt pealtvaatajaid!" kutsus Alt.