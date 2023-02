FOTOD ⟩ Euroopa parlamendi saadiku valimisplakatid läksid kaduma

Euroopa parlamendi saadiku Jaak Madisoni valimisplakatid, mis eelmisel nädalal Koeru üles said, on kaduma läinud, teatab poliitik sotsiaalmeedias. Et plakatid olid suured, soovib poliitik need tagasi saada ning pakub eduka vihje andjale tänutäheks sada eurot. Madisoni arvates on see poliitiliste konkurentide kätetöö.