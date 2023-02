Üldhariduskoolides algasid rahuloluküsitlused

"Seoses sõjaga Ukrainas, toetab Eesti igakülgselt sõjapõgenike vastuvõtmist Eestis, võimaldades Ukrainast saabuvatel lastel ja noortel haridusteed jätkata meie koolides. Ka Ukraina õpilaste jaoks tegime me küsitluse, et mõista, kuidas neil meie koolides on õnnestunud kohaneda. Küsimustikule saavad õpilased vastata ukraina või siis ka vene keeles," rääkis haridus- ja noorteameti hindamise arendusjuht Aivar Ots.