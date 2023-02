"Rõõmustav on tõdeda, et ökoduktid kujunevad ajapikku ulukite elupaikade loomulikuks osaks, mida kasutatakse nii toitumis- kui puhkepaigana," ütles transpordiameti keskkonnakorralduse juht Villu Lükk pressiesindaja teatel.

Samas toonitas ta, et ökoduktid on rajatud ikkagi metsloomadele ning inimestel sinna asja ei peaks olema. "Liikumine rajatistel nii jala kui maastikusõidukiga ei ole aktsepteeritav, kui tegemist ei ole just kombineeritud lahendusega, nagu Kohatu ökodukt."