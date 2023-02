NARKOÄRITSEMISE TAGAJÄRG ⟩ Tigran Gevorkjan tegi üksinda tuuri, sest keegi ei tahtnud temaga koostööd teha

„Algul ei olnud ühtegi inimest, kes tahtnuks minuga koos midagi teha ja ma mõtlesin, et tegelikult on võimalik üksi ka kõiki neid asju teha, lihtsalt see läheb enda jaoks kolm korda raskemaks. Eks ma saan aru ka, miks kedagi kõrval ei olnud. Eks oligi vaja kõigepealt näidata, et ma võtan asja 100% tõsiselt, ja siis tuleb keegi, kes teeb minuga koostööd edasi,“ rääkis Tigran Õhtulehele.