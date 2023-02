Linnameeskonna esindussats noorenes veelgi

Paide Linnameeskond on juba varemgi silma paistnud kogenud ja verinoorte mängijate tasakaalustava kooslusega. Suurte kogemustega ja teenekate jalgpallurite kõrvale on igal hooajal võetud noori ja lootustandvaid jalgpallureid, kes eeskujudelt õppida saaks ning kasvaks meeskonnale tõhusaks täienduseks.

Algava hooaja eel on Linnameeskonna viiendaks täienduseks 17-aastane poolkaitsja Oskar Hõim, kelle eelmiseks mängupaigaks Eestis oli Tabasalu jalgpalliklubi.

Linnameeskonna spordidirektor Gert Kamsi sõnul on tegemist järjekordse tulevikku vaatava käiguga. “Hõim on kõrge potentsiaaliga noor poolkaitsja ning tal on olemas väga head omadused ja eeldused tegemaks oma positsioonil tugev karjäär,” lausus ta.