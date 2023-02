Esilinastus uus kodumaine komöödia, mida näeb peagi ka Järvamaal

Filmi stsenaristi Martin Alguse sõnul sobivad algmaterjaliks olnud jutustuse tegelased hästi ka kaasaegsesse filmi. “Põnev oli Smuuli värvikatele karakteritele tänapäevaseid vasteid leida. Taust on ajaga muutunud, aga inimtüübid on ikka samad," sõnas ta. Algus lisas, et filmitegemine võeti ette, tähistamaks Juhan Smuuli 100. sünniaastapäeva.