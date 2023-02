Järvamaa noorsootöö nõukoda: valdkond vajab uut hingamist ja motiveeritud töötajaid

Paide avatud noortekeskuse siserulapark on endiselt populaarne, kuid ka sinna otsib Paide linnavalitsus uusi tegevusi juurde, et noorte vaba aega mitmekesistada.

Kümme-viisteist aastat tagasi oli noorsootöö ja noortekeskuste õitseaeg. Europrojektide abil arenesid noortekeskused jõudsalt: soetati inventari, remonditi ruume, avati uusi keskusi, noortetube. Aeg on aga mööda läinud ning tollal hangitud nüüdisaegne inventar ja digi­vahendid on väsinud, noorte vajadused muutunud ja raske on leida töötajaid.