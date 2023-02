Ehedad luuleread liigutasid lugejaid

Kadri Mandri ütles, et tema luuleraamat "Nuiatud pai" ilmus trükisoojana tegelikult juba mullu detsembris. Esmaesitlus toimus 18. detsembril Põhjaka restoranis. "Nüüd olen raamatuga väikesel tutvustustuuril. Eelmisel nädalal Sargveres ja sel nädalal Paides," märkis ta. Luuletuste vahele astus muusikalise vahepalaga üles Türi muusikakooli tšelloeriala õpetaja Helen Ott.

Ettevõtmise mõte on Mandri sõnul enda kogemuse põhjal innustada ja julgustada inimesi ausalt ja avameelselt oma tunnetest rääkima ja kirjutama ning mitte peitma oma olemust sügavale sisemusse. "Mina hakkasin luuletama iseenda jaoks, mitte teistele. Et sellest lõpuks raamat sai, on rohkem nagu juhus," lausus ta.