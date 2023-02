Mis on ühist Eduard Vildel, Anton Hansen Tammsaarel ja Lauri Läänemetsal? Nad kõik on või olid sotsiaaldemokraatliku maailmavaatega. Kui Vilde ajas tuliselt sotsiaaldemokraatiat üle saja aasta tagasi, siis teeb Läänemets seda praegu. Tammsaarega seob poliitikut aga ka Järvamaa taust. Läänemetsa kauged esivanemad on pärit Valgma külast, kes Lääne-Virumaa kaudu Tallinna asusid. Riigikokku kandideerib lennukate mõtetega mees Eesti siseministri, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe ja Järvamaa patrioodina.