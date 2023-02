Pipi-Liis Siemann: me kõik jääme vanaks

Meie, praeguste töötegijate vanemad ja vanavanemad, on oma elutöö teinud ning nende heaolu on kindlasti lastele oluline. Elu viib lapsed aga sageli kodust ja vanematest kaugele, veeretab nende ette raskusi, suure töökoormuse või isiklikud mured ning kindlasti ei saa eeldada, et lapsed oma pere ja elu pausile paneksid, et pühenduda üksnes vanemate abistamisele. Seepärast ongi kogu ühiskonna ülesanne tagada eakatele abi kodus, sõltumata omaste olemasolust või lähedusest.