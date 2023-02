GALERII ⟩ Sakret kutsus töötajate lapsed tehasetööd uudistama

Mäos asuva Sakreti kuivsegude tehase töötajate lapsed teavad hästi, et nende vanematel on põnev töökoht - oleks vaid neil endil koduõues nii suured liivahunnikud ja palju ruumi, kus peitust mängida. Seda, et tehase labor on sarnane koduköögile, kus erinevatest kuivainetest valmistatakse mitmesuguseid toite, testitakse retsepte ja segatakse tainast, sai osa lapsi teada esmakordselt, kui ettevõtte kutsus töötajate lapsed omale külla. Sel nädalal toimub üle-eestiline "Tööle kaasa!" aktsioon, et tutvustada lastele erinevaid ameteid.