Võistlusest saavad õpilased osa võtta eeldusel, et kool on selle kohta eelnevalt soovi avaldanud. Registreerumise tähtaeg koolidele on 6. märts ja osalustasu iga registreeritud õpilase kohta on 1,6 eurot. Käesoleva aasta võistluse korralduslik teave ja registreerumisvorm koolidele on avaldatud TÜ teaduskooli kodulehel.