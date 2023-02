Lähipäevad pakuvad nii pakast kui ka väheseid plusskraade

Pühapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lörtsi ja lund, hommikuks läheb sadu kõikjal üle lumeks, kohati tuiskab. Tuul pöördub põhjakaarde ja puhub 5-12, saartel ja läänerannikul loodetuul 9-15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur langeb hommikuks vahemikku 0 kuni -5 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lund, kohati tuiskab. Puhub põhjakaare tuul 4-10, saartel ja läänerannikul loodetuul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s, õhtul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi.

Esmaspäeva öösel on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab. Puhub põhja- ja loodetuul 4-10, saartel 7-12, puhanguti 17 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni -9, saartel ja läänerannikul 0 kuni -3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund, saartel ka lörtsi. Tuul pöördub loodest kagusse ja puhub 4-10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4, saartel 0 kuni +2 kraadi.