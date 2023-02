Kersti Sarapuu: oluline missioon on seista kõige nõrgemate eest

Sarapuu (68) sõnab, et temale jäävad seekordsed valimised viimasteks. Erakonna esimees Jüri Ratas palus juba pikemat aega tagasi, et ta seekord veel kandideeriks. Üleeestilises nimekirjas kaheksandal kohal asuv Sarapuu täitis tookord antud lubaduse. Tookordsest kokkuleppest on tingitud ka tema kõrge koht üleeestilises nimekirjas.