Naised tegid ära: Järva-Jaanis taasasutati ajalooline jaoskond

Naiskodukaitse Järva ringkond annab teada, et 10. veebruaril pidasid 14 Järva-Jaani naist asutamise koosoleku ja tegid Naiskodukaitse Järva ringkonna juhatusele ettepaneku Järva-Jaani jaoskond taasasutada. 17. veebruaril allkirjastati käskkiri ja seega on nüüdsest Naiskodukaitse Järva ringkonnas 5 jaoskonda: Türi, Paide, Koeru, Roosna-Alliku ja Järva-Jaani jaoskond. Kusjuures Kaitseliidu Koeru Üksikkompanii vastustusalas on nüüd kaks Naiskodukaitse jaoskonda.

„Suur rõõm, et Järva-Jaani naised on organisatsiooni tee leidnud ja lausa sellisel määral, et taas moodustasid jaoskonna. Koeru jaoskond on heaks kasvulavaks 2016. aastal moodustatud Roosna-Alliku jaoskonnale ja nüüd Järva-Jaanis. Koeru jaoskonna juhatus soovib palju edu ja viljakat koostööd,” kommenteeris Järva-Jaani jaoskonna juhatuse liige aastatel 2002-2011, praeguse Koeru jaoskonna aseesinaine Kirsika Ilmjärv.