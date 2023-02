Märtsis toimuvad veel ühed valimised

Eilsega lõppes kandidaatide esitamine Türi valla noortevolikogu teise koosseisu. Noortevolikogu valimiste eestvedaja Sten Perillus andis teada, et kandideerijate seas on nii uusi tulijaid kui ka vanu olijaid. "See tagab noortevolikogu jätkusuutliku tegevuse. Hea meel on ka selle üle, et avalduse täitjaid on üle valla - viimane noortevolikogu koosseis oli väga Türi linna keskne. Nüüd on taas rohkem noori üle valla kokku tulemas," oli ta rahul.