Kadri Paas: nähtamatu sõda nähtavate lahingute taustal

Kuigi käes on Eesti sünnipäevanädal, peame rääkima rasketel teemadel. Venelaste sõjakuriteod on Ukrainas kestnud juba terve aasta, vene rahvas kiidab oma naaberriigi rahulike elanike tapmise heaks ning eelmisel kevadel ja suvel Eestiski riiklikul tasemel aetud jutud sellest, et ründajal lõpevad raketid, tankid ja inimesed, on osutunud valeks. Jätkub nii inimesi, tapvat tuld kui ka rasket soomust.