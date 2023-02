Kannike ja Sookure hakkasid sõpradeks

Tegelikult tõi Tartu lasteaia töötajad Paidesse Västriku sõnul soov näha, kuidas töötavad ja toimivad lasteaiad mujal Eestis. "Töötajate vahetusi oleme teinud ka teiste lasteaedadega, sest paraku kipume kõik sageli mõtlema, et seal kus meid ei ole, on parem. Kui aga mujal ringi käia ja näha, kuidas tegelikult lood on, osatakse paremini väärtustada seda, mis neil on ning tuua külaskäikudelt kaasa väärt mõtteid, kuidas oma lasteaias midagi uutmoodi teha," selgitas ta.