Roosna-Alliku kogukond arutleb haridusasutuste ühendamise üle

Linnavalitsus on välja töötanud neli stsenaariumi. Võimalike tegevuskavadega tutvusid jaanuari istungil ka Paide linnavolikogu liikmed.

Volikogu istungil ütles Paide abilinnapea Piret Moora, et järgmisest õppeaastast on kavas ühendada Tarbja lasteaed-algkool ja Viisu lasteaed. Kuigi eraldi ametiasutused, juhib ka praegu Viisu lasteaeda kohusetäitjana Tarbja lasteaed-algkooli direktor Margit Silluta. «See sisuliselt juba toimib,» märkis Piret Moora, kelle ütlust mööda on muudatus kogukondadega läbi räägitud ja üksnes vormistamise küsimus.