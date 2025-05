„Staabiliikmed ning vabatahtlikud, kes on alati meie staabil suureks abiks, tegid head tööd, tänu millele püstitatud ülesanded said täidetud. Staabiõppuste eesmärk on valdavalt treenida juhtimist, planeerimist ning koordineerimist nii staabiliikmete endi, omade üksuste, naaberüksuste ja partnerorganisatsioonide vahel. Staabitöö protseduure ja toiminguid on mitmeid, mis tuleb tihedas koostöös ja üksteise mõistmises läbida laitmatult selleks, et need üksused, mis on maastikul, saaks oma tööd teha maksimaalselt hästi.“