JOLi esimees Toomas Tammik: Keskendume sellele heale, mis meil on

Veebruari algul külastasin Tallinnas turismimessi, kus esindatud oli ka meie maakond. Järvamaa märksõnadena jäid kõlama tulbid, kevad, värskus, tärkamine, lootus. See oli kindlalt messi kõige ilusam boks, täis tulpide õiteilu. Pole just loogiline seos Järvamaaga, kui kevadpealinn Türi välja arvata? Tean ka messe, kus Järvamaa tutvustuses domineerisid lehmad ja me lõime pildi maakonnast, kus on rohkem piimaandjaid kui töötavaid inimesi.