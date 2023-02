Kesk-Eesti politseijaoskonna juht Janno Ruus soovis tunnustatutele õnne ja tänas neid, et nad on pikka aega koos kohaliku kogukonna ja partneritega Rapla- ja Järvamaa turvalisusesse panustanud. „Tänu teie tööle on meie riik turvalisem ja hoitud. Olen uhkusega teie kolleeg,” sõnas ta. „Soovin kõigile ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva!“