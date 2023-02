Jaanus Marrandi: kuidas Isamaa meile avaliku rahaga "kosja" tuli

Muidugi mitte sellepärast, et mulle ei meeldiks pereüritused või selle korraldajad. Lihtsalt ma ei suutnud esiteks aru saada, kes siis selle ürituse korraldas: Türil reklaamiti seda välja kui Türi Noortekeskuse ehk siis valla maksumaksja rahaga korraldatud üritust. Facebookis kuulutas aga Isamaa erakonna esimees, et "Isamaa korraldas Türi õnnestunud perepäeva, kus osalesid sajad inimesed ja Isamaa on see, kes hoolib peredest" Otse loomulikult tekkis seetõttu huvi, et mis asjaga siis ikkagi tegu oli. Üsna väikese pärimise peale selguski, et tegemist oli tõepoolest üritusega, kus esinesid Isamaa esimees Helir Valdor Seeder, nii nagu ka Türi Noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen ja Ründo Mülts, kes kõik siin valimistel kandideerivad. Jagati valimisreklaami ja tutvustati ennast. Egas midagi: minagi olen viie riigikogu valimiste kampaania ajal korraldanud meeleolukaid kontserte, tervisepäevi, eakate pidusid. Nii see käibki, aga erinevusena oleme alati reklaamis teatanud, et tegemist on erakonna üritusega ja loomulikult oleme kõik kulud ka ise kinni makstud.

Antud perepäeva puhul lisab veel vürtsi asjaolu, et alles hiljuti on Isamaa eraldanud riigikogu katuserahade kaudu just Türi perepäeva tarbeks maksumaksja raha. Ja praegugi teatab Isamaa kandidaat Sulo Facebookis rõõmsasti, et "kohtume uuesti suvel järgmisel perepäeval" ja ühtlasi avaldab tänu Isamaale, kes üritust toetas. Kõiki asjaolusid vaadates tundub aga hoopis, et Türi vald, Noortekeskus ja Eesti maksumaksjad on toetanud oma rahaga Isamaa valimisüritust. Vaat selline asjade käik on juba otsene seaduserikkumine, sest erakondade valimiskampaaniate rahastamine avaliku ja ettevõtete rahaga on keelatud. See on keelatud reklaam! Mina ei ole politseiuurija ega kohtumõistja, aga minu kogemuste pagasisse kuulub nelja aastane töö riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehena. Seetõttu on mul tulnud päris palju erakondade rahastamise teemadega kokku puutuda. Ja see siin ei ole õige asi ja vajab ühemõtteliselt politsei ja erakondade rahastamise järelvalve komisjoni uurimist.