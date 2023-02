Kadri Paas: Isamaaline moosivargus kevadpealinnas

Siinkirjutaja vaatas Järva Teataja fotogaleriist Türi spordikeskuses toimunud "Isamaa korraldatud perepäeva" - Seederi tsitaat tema näoraamatust – pilte ega suutnud oma silmi uskuda. Perepäeva avalikes kanalites välja reklaaminud Türi noortekeskus on täielikult Türi vallale kuuluv asutus. Noortekeskuse juht on hiljuti Isamaaga liitunud Türi vallavolikogu liige Sulo Särkinen. Türi noortekeskuse FB-s antakse teada, et 25. veebruaril toimub kohalikus spordikeskuses perepäev, korraldajateks olevat Türi noortekeskus ja üks eraettevõte. Targu jäetakse mainimata, et tegemist on nii vormiliselt kui sisuliselt erakondliku kampaaniaüritusega.