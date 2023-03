​Raadi sõjaväelinnakus valmis digilaigu motiiviga kunstiteos

Kunstiteos „Väli“ on inspireeritud kaitseväe digilaigu mustrist. „Kui lugesin võistlusjuhendit, siis inspireeris mind sõna „koostöövalmidus“ ning koheselt oli mulle ka selge, et sellele sõnale vastab visuaalselt digilaik,“ ütles võidutöö autor Pille Ernesaks. „Tundub nagu liiga lihtne lahendus? Kuid mulle meeldib lihtsuse võlu ja minimalism – digilaik on ise juba kui abstraktne kunstiteos!“

Digilaik koosneb nelja värvi väikestest geomeetrilistest detailidest. „Eraldasin need värvid sektoriteks, et uurida mustri eripära – need kujundid oleksid mõtteliselt justkui indiviidid oma eripärade ja karakteritega,“ märkis Ernesaks. „Kujundite ühisosast moodustub ühtne tervikpilt – romb. See on kõikide värvide ja detailide perfektne sobitumine. Koostöö, ühtne jõud, lahinguväli...“

Ernesaks ütles, et detailil on oluline osa üldises tervikus, kus ideed võib üle kanda ka kaitseväelaste ja teenistujate konteksti. „Oluline on iga inimene, tema individuaalsus, koostöövalmidus ning sobitumine üldpilti suurema idee nimel. Ühtsuses peitub jõud,“ lisas ta.

Kunstiline ideelahendus pidi lähtuma nii hoonete välis- kui ka sisearhitektuursest lahendusest, et sobituda antud ruumilisse keskkonda nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. „Kunstiteose eesmärgiks oli leida sobivaim kunstiteos möödunud aastal Raadi linnakus valminud universaalhalli. Meil on hea meel, et teos mõjub askeetlikes ruumides selgelt tasakaalustavalt ning täidab ideaalselt ruumis oleva tühimiku, mis seinal ilma kunstiteoseta oleks,“ märkis RKIK lõuna portfellijuht Mart Salusaar.

Kunstiteos on valmistatud alumiiniumist. „Metall on materjalina mulle väga südamelähedane ja sobib ideaalselt antud teema puhul,“ märkis Ernesaks.

Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta oli ligikaudu 7200 eurot. Kunstiteose summa on Raadi sõjaväelinnaku universaalhalli kogumaksumusest kunstiteose tellimise seaduse alusel.