Eimar Veldre: hääletada või valida?

Kuigi Riigikogu valimiseks kandidaatide ülesseadmisest ja ametlikust registreerimisest vabariigi valimisteenistuses on vaevu kuu möödas, võib paljudele tunduda, et valimiskampaania on kestnud juba kuid ja tahaks juba valida. Õnneks on see aeg käes. Kuid mis suunab meid valikut tegema või hoopis peletab eemale? Üks on kindlasti arutelu- ja poliitiline kultuur, mis kujundab tingimusi meile kodanikena riigikogu valimistel tippotsuse tegemiseks.