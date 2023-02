Esimene päev tõi valima rohkem järvakaid kui neli aastat tagasi

Kaja Reinberg Järva-Jaani valimisjaoskonnast ütles, et tänane valimispäev on olnud aktiivsem kui oli avapäev. "Eile hommikul käis kümme inimest ära ning õhtul käis veel neli valijat. Täna on käinud juba 18 inimest oma häält andmas," rääkis Reinberg teisipäeva pärastlõunal.