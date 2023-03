Üksikkandidaat ennustab riigikokku just neid Järvamaa kandidaate

Järva- ja Viljandimaal riigikogu valimistel üksikkandidaadina osalev Andres Laiapea prognoosib oma blogipostituses, kes pääsevad ringkonnast parlamenti ning kes mitte. Ta ennustab, et väga suuri muudatusi need valimised ringkonna osas kaasa ei too, ent mõne uue nime ta siiski välja pakub.