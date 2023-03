Veiko Veskimäe: Südamaa südameprobleemid: kuidas ravida?

Raskused on selleks, et neid võita. Nii ütleb ehteestlaslikult jonnakas kõnekäänd. Ja selles kõnekäänus on omajagu tõde, eriti kui raskuste ees seisjal on tahtmist südames kantavate väärtuste, oma kodupaiga ja uskumuste eest võidelda.