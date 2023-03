Paide spordikeskus asus uut juhti otsima

Spordikeskuse nõukogu esimees Ilmar Koppel sõnas, et korra viie aasta jooksul Paide spordielu juhtimisele värske pilguga otsa vaadata on mõistlik. "See ei tähenda, et senine juht oleks halba tööd teinud. Erich Petrovits võib samuti uuesti kandideerida, kui tal on selleks soovi," ütles ta.