Kõrgelt hinnatud viinaköök asub Peetri keskuses. Hoone on endine söökla, mis on aastal 2006-2007 osaliselt renoveeritud ja ümber ehitatud toiduainete tootmiseks. Lisaks toimivale aktsiisilaole on hoones ruumid, mis on kasutusel kulinaariatoodete tootmiseks.